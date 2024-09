Fondo sociale regionale, la giunta lombarda ha approvato un incremento del Fondo Sociale Regionale pari a circa 2,85 milioni di euro e i relativi criteri di riparto.

Le risorse saranno destinate ai piccoli Comuni lombardi per le spese relative ai costi sociali dei minori che dopo l’allontanamento dal nucleo famigliare a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria vanno accolti in strutture residenziali quali comunità educative, comunità familiari e alloggi per l’autonomia.

Attraverso l’approvazione di un successivo provvedimento la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità approverà il piano di riparto, le modalità di utilizzo e le tempistiche per la rendicontazione di tale quota straordinaria.