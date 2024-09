Esce di strada con la moto e precipita in una scarpata. Un 16enne svizzero residente nel Locarnese è stato ritrovato senza vita questa mattina poco prima delle 10.30, in zona alpe di Neggia, nel territorio di Gambarogno. Il ragazzo risultava disperso da alcuni giorni.

Secondo quanto ricostruito, il giovane, alla guida di una moto, circolava sulla stráda d’Indéman e per cause ancora da chiarire, sarebbe uscito di strada mentre affrontava una curva, per poi terminare la sua corsa in una scarpata, dopo una caduta di una cinquantina di metri. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale e i soccorritori del Soccorso alpino svizzero.