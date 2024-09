Nuova allerta maltempo prevista per il pomeriggio di oggi. La Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso dalle 14 all’1 della notte un’allerta gialla, criticità ordinaria, su Lario e Prealpi occidentali per rischio idrogeologico e temporali.

Nel Comasco piogge e rovesci anche temporaleschi sono previsti in serata, con 21 millimetri di pioggia attesi nelle prossime ore.

Intanto, come annunciato dagli esperti di 3bmeteo, “un netto cambiamento delle condizioni meteo è in atto in Europa con vari impulsi freddi che porteranno un anticipo d’autunno in Italia. La perturbazione in arrivo dal nord Atlantico, tra mercoledì e venerdì, porterà un marcato peggioramento del clima. Le precipitazioni, a tratti anche intense, interesseranno molte regioni, a partire dalla Lombardia e dal Triveneto, per poi estendersi al resto del Paese, fino a raggiungere il Sud Italia entro venerdì”.