L’amministrazione del Canton Ticino ha lanciato il nuovo sportello dei servizi digitali, che raccoglie e presenta su un’unica pagina tutti i servizi messi a disposizione anche in forma digitale. Con questa nuova offerta, il Consiglio di Stato intende compiere un ulteriore passo avanti nel processo di trasformazione digitale e nella semplificazione delle procedure, spiega una nota. L’obiettivo è rendere più semplice e intuitivo l’accesso ai servizi digitali offerti alla cittadinanza, alle imprese e a tutti gli enti che interagiscono con le autorità cantonali.

Con questo portale web – accessibile all’indirizzo www.sportello.ti.ch – il Cantone intende proseguire il suo percorso per semplificare le procedure offerte alla cittadinanza, alle imprese e a tutti gli enti che interagiscono con l’ente pubblico cantonale in maniera digitale. Lo sportello dei servizi digitali è infatti uno spazio virtuale che raccoglie, in un unico posto, tutti i servizi digitali già oggi disponibili, rendendone la fruizione più semplice, immediata e intuitiva.