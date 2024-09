Penultimo test precampionato per la Pallacanestro Cantù che si è imposta a Torino, contro la locale formazione, con il punteggio di 80-87. Un match in cui la formazione di Nicola Brienza ha anche avuto un vantaggio massimo di 25 punti.

“È stata una buonissima amichevole, giocata a ottimi ritmi per tre quarti. Siamo un po’ calati alla distanza nell’ultima parte, ma la squadra ha avuto grande attenzione sui focus che avevamo messo e su quelle che sono le nostre regole difensive, soprattutto nei quarti centrali. – ha detto alla fine Nicola Brienza, allenatore di Cantù – Per noi è un buonissimo passo in avanti nel percorso che stiamo facendo. Questa partita ci lascia tanti elementi positivi su cui continuare a lavorare”.

Prossimo match amichevole dei brianzoli, domenica alle 18 al PalaDesio contro Verona.