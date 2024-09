L’innovazione al centro di un incontro tra Lombardia e Argentina a ComoNExT. Nell’innovation hub di Lomazzo l’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, ha incontrato questa mattina una delegazione argentina del polo tecnologico di Rosario, della provincia di Santa Fe, in Italia per una missione tecnico-commerciale per il settore ‘Ict e Biotecnologia’.

Al centro della giornata, uno scambio di conoscenze, sia a livello istituzionale che commerciale, nonché la condivisione delle migliori pratiche del “fare” innovazione oggi.

“Siamo orgogliosi di condividere la storia e l’esperienza di ComoNExT con altri poli tecnologici, anche internazionali – ha dichiarato Ivan Parisi, direttore generale di ComoNExT – Per il nostro polo, grazie alla condivisione di strategie e profili di management, questo significa definire sinergie e progetti in vista di standard di competitività sempre più significativi”.

“Nella nostra regione abbiamo un buon dna legato all’Innovazione e alla Ricerca – ha detto l’assessore – Ora stiamo cercando di mettere a disposizione maggiori risorse e nell’ultima programmazione abbiamo raddoppiato i fondi destinati a questi settori, cercando al contempo di aumentare le partnership tra il mondo universitario e il mondo delle imprese, ampliando anche quelle di carattere internazionale. Un altro tema legato all’Innovazione è l’Intelligenza Artificiale. Come Regione Lombardia – ha concluso Fermi – stiamo provando a creare un percorso che possa essere utile per le piccole e medie imprese e anche per le pubbliche amministrazioni”.