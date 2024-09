Ostello della gioventù di Villa Olmo, in un mese 1400 pernottamenti. La struttura ha aperto a metà agosto. Nell’ostello, che si trova vicino a Villa Olmo, i lavori non sono ancora del tutto finiti.

All’appello mancherebbero migliorie nelle stanze mentre i lavori più impegnativi, anche sotto il profilo temporale, riguardano la sistemazione del giardino che circonda l’ostello.

“Siamo soddisfatti di essere riusciti finalmente ad aprire la struttura. Da metà agosto ad oggi abbiamo avuto 1400 pernottamenti – spiega Roberto Montagna, amministratore di New Generation Hostel, l’azienda che si è aggiudicata il bando comunale per la gestione dell’ostello – Ora stiamo accelerando sul resto delle lavorazioni”. In particolare – come detto – gli interventi in giardino con l’installazione di panchine, tavolini e ombrelloni e migliorie in particolare in due stanze.

“Per sistemare i giardini i tempi saranno lunghi, contiamo di finire le lavorazioni durante l’inverno”, aggiunge Montagna.

La struttura, di proprietà comunale, è stata aggiudicata durante la precedente amministrazione cittadina, a novembre del 2019. Poi con l’arrivo della pandemia legata al Covid si sono verificati rinvii e lungaggini. L’ostello – l’anno successivo – a novembre 2020 è stato consegnato ai gestori per avviare gli interventi di sistemazione e riqualificazione.