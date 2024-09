Agli insegnanti, alle famiglie e agli studenti si rivolge il cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como, oggi in occasione dell’inizio dell’anno scolastico.

“La scuola è luogo in cui ciascuno ha l’opportunità di crescere in umanità, coltivando i talenti che tutti abbiamo – ha detto – attraverso il rispetto e lo studio (un diritto/dovere che in troppe realtà del mondo è negato) e il rispetto. A scuola si impara sempre, anche dai propri errori”.

“Un pensiero – aggiunge il cardinale – lo rivolgo a tutte le famiglie, impegnate a sostenere e accompagnare il percorso dei propri figli, in una collaborazione continua con la scuola e con tutti coloro che sono parte dei percorsi formativi ed educativi”.