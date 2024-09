I carabinieri di Asso hanno denunciato a piede libero un 33enne che aveva allestito nella sua abitazione una serra artigianale di marijuana.

I militari dell’Arma, con la collaborazione della polizia locale di Canzo, avevano eseguito una perquisizione domiciliare e avevano scoperto una serra completa di attrezzatura per il riscaldamento e l’illuminazione con 9 piante di marijuana, oltre a 18 grammi di hashish, un bilancino e materiale per il confezionamento, oltre a 450 euro in banconote di piccolo taglio.