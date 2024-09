Nella stessa giornata in cui a Roma si riunivano Anas e Consorzio Sis per il cantiere della variante della Tremezzina, una nuova lettera è partita ieri dal Lago di Como, il destinatario era il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Matteo Salvini, peraltro atteso nella serata di domani a Cantù.

Ad inviarla è stato il sindaco di Menaggio e presidente del CISR (il Comitato Istituzionale Statale Regina), Michele Spaggiari. Due le questioni al centro della missiva: “Gli ho chiesto un incontro con tutti i sindaci e ho ribadito la necessità di nominare un commissario – ha spiegato –. Sempre più spesso noi apprendiamo cosa accade dalla stampa. Dovremmo essere aggiornati e consapevoli di ciò che avviene anche perché alcune decisioni devono essere prese assieme a noi”.

“Serve una figura, individuata dal ministero, che si interfacci con Anas e con l’impresa – aggiunge Spaggiari – che parli con gli amministratori, che definisca un cronoprogramma aggiornato. Ormai è chiaro che si sono accumulati dei ritardi, ma a quanto ammontano e quando l’opera sarà ultimata? Ci vuole più chiarezza e maggiore organizzazione”. “E’ necessario un tecnico che sappia come funzionano questi grandi cantieri, i politici cambiano mentre il commissario resta”. Secondo il sindaco (che si è confrontato anche con altri colleghi) questa è la strada. Al ministro Salvini, come detto, è stato chiesto anche un incontro con il territorio per rispondere ai quesiti aperti e per fare il punto della situazione.

Il vicepremier è atteso domani a Cantù alla Festa della Lega ed è quasi certo che affronterà l’argomento. In più occasioni non ha esitato a definire il cantiere come prioritario per l’intera regione.

La mobilitazione in programma il 21 settembre

Spaggiari – infine – torna a parlare della mobilitazione prevista per sabato 21 settembre, idea partita dal primo cittadino di Griante, Pietro Ortelli. “Parteciperò alla riunione ma non alla manifestazione in strada. Ritengo ci si debba muovere attraverso i tavoli tecnici – dice infine – conoscendo i problemi della Statale Regina, a mio avviso, un blocco del traffico da parte nostra sarebbe da irresponsabili”.