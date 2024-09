Torna l’appuntamento con Ville Aperte in Brianza nella sua edizione autunnale. Dal 14 settembre al 29 settembre 2024, per tre fine settimana consecutivi, sarà possibile visitare dimore normalmente inaccessibili e scoprire le ville di delizia, gioielli architettonici costruiti tra il XVI e il XIX secolo dalle famiglie nobiliari milanesi che in Brianza trascorrevano lunghi periodi di vacanza e riposo, dedicandosi ad attività di svago. Cinque le province lombarde “coinvolte”: Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco, Como e Varese. “Trame di bellezza’ è il leitmotiv di quest’anno

Tra le novità di quest’anno, l’apertura al pubblico a Como città di due prestigiose sedi: Villa Saporiti e Villa Gallia. Queste due ville rappresentano un patrimonio inestimabile sia per rilevanza storica che per bellezza architettonica. Solitamente riservate alle attività istituzionali dell’amministrazione provinciale, saranno accessibili a tutti, offrendo l’opportunità unica di esplorarne gli splendidi interni, fatti di eleganti saloni e storici affreschi.

L’apertura è prevista per due week-end consecutivi: 14 -15 settembre 2024 e 21 -22 settembre 2024. Sono previste sei visite guidate al giorno alle 10, 11.30, 14, 15, 16 e 17.