Un avversario da Champions. Per l’esordio casalingo del Como, alla quarta giornata di campionato, allo stadio Sinigaglia arriva il Bologna. Fischio d’inizio domani alle 15. Di fronte i rossoblù, che poi mercoledì sono attesi dalla gara europea contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk.

I lariani arrivano alla quarta giornata da ultimi in classifica, con un solo punto e una sola rete segnata e puntano ovviamente ad un riscatto e ad iniziare una striscia positiva. L’ultima volta che Piccinini ha diretto il Como è stato lo scorso anno in serie B, in Como SudTirol, gara finita 2-0 per i lariani.

Oltre a Como-Bologna, il sabato della serie A propone anche le partite Empoli-Juventus e Milan-Venezia.

Si gioca in un impianto rinnovato, che registrerà il tutto esaurito. E sui lavori al Sinigaglia, pronto in extremis per la “prima”, si registra il comunicato del club lariano. “Como 1907 è orgoglioso di annunciare che, nonostante le recenti difficoltà, lo stadio sarà regolarmente aperto per la prima partita casalinga della stagione. Grazie a un intenso lavoro di squadra, sono stati completati i lavori necessari per accogliere i nostri tifosi in sicurezza. Nuovi posti a sedere sono stati aggiunti per aumentare la capacità e migliorare l’accessibilità. Siamo inoltre entusiasti di annunciare che presto saranno inaugurate nuove aree hospitality, che arricchiranno l’esperienza matchday con un servizio di alta qualità. Sebbene i miglioramenti dello stadio non siano ancora completati, il progetto continuerà nelle prossime settimane, con ulteriori innovazioni per i tifosi. Durante la prima partita casalinga, sarà presente un’Ape Car della birra “La Comasca” e altri punti di ristoro, che offriranno una vasta gamma di cibi e bevande per migliorare la vostra esperienza allo stadio. Infine, per facilitare l’ingresso e consentire a tutti di vivere l’atmosfera pre partita, consigliamo vivamente ai tifosi di arrivare a partire da due ore prima dell’inizio della gara. Grazie per il vostro continuo supporto! Ci vediamo allo stadio per un emozionante avvio della stagione di serie A”.