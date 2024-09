Grande attesa per la prima partita casalinga del Como in serie A, in programma domani alle 15 allo stadio Sinigaglia. I lariani si preparano a tornare in campo per la quarta giornata del campionato, quella in cui la squadra di Cesc Fabgregas sfiderà il Bologna. Azzurri ultimi in classifica, con un solo punto, conquistato nella sfida di Cagliari.

L’arbitro di Como Bologna sarà Marco Piccinini di Forlì, assistito da Di Monte e D’Ascanio. L’ultima volta che Piccinini ha diretto il Como è stato lo scorso anno in serie B, in Como SudTirol, gara finita 2-0 per i lariani.

In vista della partita, dalle 15 di oggi fino alle 24 di domani sono in vigore i provvedimenti viabilistici nella zona attorno allo stadio. L’ipotesi di anticipare lo stop – rispetto allo scorso anno quando la squadra militava ancora in serie B – attorno all’impianto cittadino è stata messa nero su bianco in un’ordinanza comunale. I provvedimenti, definiti durante le riunioni tecniche di coordinamento in prefettura, sono legati a motivi di sicurezza e consentiranno alla società di installare le barriere mobili secondo le indicazioni della questura.

Il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli è previsto lungo via Sinigaglia, largo Borgonovo, viale Puecher, viale Vittorio Veneto, viale Masia (tra piazzale Somaini – e viale Rosselli) e via Martinelli.

Nello stesso circuito attorno allo stadio il divieto di circolazione è, invece, previsto dalle 7 alle 19 di sabato, giorno della partita. Divieto di circolazione e sosta previsto anche lungo l’asse viabilistico via Recchi, viale Rosselli, via Campo Garibaldi e via Vacchi. E ancora all’interno dell’area di sosta di via Colombo a Lazzago (dove parcheggeranno i tifosi ospiti). Sarà vietato anche il passaggio di pedoni tra l’area dei giardini a lago, viale Vittorio Veneto e Largo Borgonovo.

Nella fase di trasporto e scorta della tifoseria ospite sia all’arrivo (in direzione stadio) che al ritorno (in direzione Lazzago) sarà temporaneamente sospesa la circolazione anche nel tratto viale Innocenzo XI-viale Roosevelt per consentire lo schieramento del personale delle forze dell’ordine impiegato nel servizio di ordine pubblico.