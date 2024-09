Sei persone sono rimaste ferite, fortunatamente non in modo grave, in un incidente ferroviario, avvenuto questa mattina alle 6.30 a poca distanza dalla stazione Greco Pirelli di Milano che ha coinvolto due terni merci e un convoglio passeggeri. Pesanti le ripercussioni sul trasporto ferroviario, con cancellazioni e ritardi su gran parte delle linee in tutta la Lombardia e anche di collegamento con la Svizzera.

Un treno merci avrebbe perso un container, che sarebbe caduto sui binari mentre sopraggiungeva un treno passeggeri partito da Domodossola e diretto a Milano Centrale. Il macchinista avrebbe azionato il freno d’emergenza ma senza riuscire a evitare l’impatto.

Il bilancio, secondo i dati diffusi dall’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso è di sei feriti. “Uno in codice giallo e cinque in codice verde, sono stati trasportati in ospedale dai soccorritori di Areu che hanno inoltre valutato sul posto i restanti 127 passeggeri rimasti illesi”, ha spiegato Bertolaso.

“In collaborazione con Areu e le altre autorità – ha detto Bertolaso – ho seguito personalmente il coordinamento dell’evento, sia nella prima fase di soccorso ai feriti che in un momento successivo di assistenza ai passeggeri incolumi presenti sul treno. Ringrazio tutto il personale sanitario e logistico presente, intervenuto con la consueta tempestività e competenza, insieme a forze dell’ordine, vigili del fuoco e protezione civile”.

L’impatto dell’incidente sul trasporto ferroviario è stato pesante e ha coinvolto gran parte delle linee, comprese quelle utilizzate dai pendolari comaschi e dai frontalieri. Ai problemi causati dall’incidente si sono aggiunti anche quelli legati a un guasto, poi risolto alla stazione di Arosio. Cancellazioni, ritardi e variazioni di percorso in particolare sulla linea Asso-Milano e su quella che collega Mariano Comense a Rogoredo. La situazione è tornata lentamente alla normalità dalla tarda mattinata.