Mattina difficile per i treni ma non c’è pace neppure per i pendolari che si spostano con i battelli della navigazione. Questa mattina è comparso l’avviso sul sito in cui si comunica agli utenti che il servizio di linea nella giornata odierna potrà essere temporaneamente sospeso ad alcuni pontili a causa delle forti raffiche di vento.

Anche ieri si sono registrati disagi. In totale quattro corse veloci sono state cancellate per un problema – poi risolto – al timone del catamarano “Città di Como”.

Sul fronte meteo il Lario – come buona parte della Lombardia – questa mattina si è svegliato con temperature quasi autunnali.