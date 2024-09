Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha fatto il punto sul cantiere della variante della Tremezzina, confermando che i lavori proseguono ma che non ci sono ancora tempi certi sulla ripresa degli scavi e sulla definizione di un nuovo cronoprogramma.

“Ci sono settanta operai al lavoro, il cantiere non è fermo ma dobbiamo trovare una soluzione per lo smaltimento degli idrocarburi e per i costi aumentati”, ha detto Salvini, intervenuto a Cantù in piazza Garibaldi a una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza della polizia stradale.