Tanti piccoli miglioramenti: dalle pareti tinteggiate, ai nuovi accessi per i posti dei disabili. Il comune di Como ha investito 700 mila euro per portare a termine il restyling del centro sportivo di Casate sia per quanto riguarda la piscina che per il palazzetto del ghiaccio. Interventi per la messa in sicurezza e per rendere più ospitale l’ambiente sportivo con nuovi spogliatoi e molte accortezze in più. Grazie ai lavori ci sarà una maggiore fruibilità degli spazi che consentiranno una maggiore capienza passando da 99 a 500 persone per il palazzetto del ghiaccio e altrettante 500 persone potranno godere della piscina anche negli spazi all’aperto. Il restyling porterà anche nuovi posti di lavoro