Cinque fogli di via obbligatori firmati dal questore di Como e una sanzione – per un totale di 6 provvedimenti di prevenzione – dopo i controlli delle volanti della polizia tra il pomeriggio e la sera di ieri, in alcuni locali pubblici di via Anzani, piazza Camerlata e Portici Plinio. In totale identificate 50 persone, 16 delle quali sono risultate già note alla giustizia. Tra questi ci sono anche abituali frequentatori di zone boschive dedite allo spaccio.

Nello specifico si parla di due anni di divieto a tornare nel comune di Ponte Lambro per un egiziano di 50 anni e una 26enne brianzola domiciliata nel lecchese alla quale è stato imposto un divieto di due anni a tornare ad Inverigo. La Polizia Ferroviaria di Como San Giovanni invece, informato il questore di una 28enne agrigentina senza fissa dimora e un marianese di 38 anni, per un anno non potranno tornare a Cadorago e infine, per due anni Como sarà offlimits per un 18enne di Saronno. In ultimo, per essere stato ritenuto persona di pessima condotta morale e civile, un 20enne di Erba è stato sanzionato con l’avviso orale del questore.