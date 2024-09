Moda e design, il Bando DeMo di Regione Lombardia finanzia con un contributo a fondo perduto, eventi di promozione nei settori design e/o moda da svolgersi nelle annualità 2024 e 2025.

Grazie al bando saranno cofinanziati due nuovi progetti legati ai settori della Moda e del Design, che si terranno a settembre, rispettivamente a Mantova e Milano. Questi eventi offriranno a designer emergenti e scuole di moda e design l’opportunità di partecipare a talk, dibattiti, performance all’aperto e competizioni.

“La Lombardia è riconosciuta a livello globale come un polo di eccellenza nei settori della moda e del design – afferma Barbara Mazzali, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda – Non solo Milano ospita eventi di rilievo internazionale come la Fashion Week e la Design Week, che attirano ogni anno migliaia di visitatori e operatori del settore da tutto il mondo, ma la nostra regione vanta una tradizione manifatturiera che affonda le radici nella storia. E si evolve costantemente grazie all’innovazione e alla creatività. Questo primato – prosegue Mazzali – si traduce in una vera e propria locomotiva per l’economia lombarda. Generando ricadute significative non solo in termini di business, ma anche di attrattività turistica e visibilità internazionale”.

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 1 milione di euro per il biennio 2024-2025.