Sono quattro i seminaristi che in Cattedrale, a Como, sono stati ordinati diaconi. A presiedere il rito è stato il vescovo, cardinale Oscar Cantoni.

I nuovi diaconi

Nicola Bergomi, 33 anni, è nativo della parrocchia San Giovanni Battista di Lanzada, nella comunità pastorale della Valmalenco. Mauro Cavallaro, 25 anni, è originario della parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano di Olgiate Comasco. Manuel Dei Cas, 26 anni, è della parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio di Bormio. David Martinez, 30 anni, è, invece, della parrocchia del SS. Redentore, Cernobbio, nella comunità pastorale della Beata Vergine del Bisbino.

Le parole del cardinale Cantoni

“Dopo i quattro presbiteri ordinati nel mese di giugno, siamo lieti di accogliere altri quattro giovani per l’ordine del diaconato. Ci sentiamo onorati e anche fortunati per tanta benevolenza da parte del Signore nei confronti della Chiesa di Como, in un momento in cui le vocazioni al ministero ordinato, in tante parti del mondo secolarizzato, si sono rarefatte”. Ha detto il cardinale Cantoni durante l’omelia.

“Non vi manca una buona dose di coraggio, anzi, credo che vi siate muniti di un forte rifornimento di “follia evangelica” per presentarvi qui pienamente consapevoli degli impegni e delle responsabilità che vi assumente, pur conoscendo le difficoltà del tempo presente, fuori e dentro la Chiesa” ha detto il vescovo Cantoni prima di dare loro dei consigli.

“Lasciatevi educare continuamente dal mistero sapiente della croce ed imitatene la logica. Credete nella fecondità del vostro continuo donarvi, non lasciatevi sorprendere da un facile scoraggiamento, perseverate piuttosto umilmente nel dono di voi stessi con generosità, fiducia e delicatezza d’animo nei confronti di tutti. Collaborate – ha sottolineato infine – con noi per costruire una Chiesa missionaria, più accogliente, capace di camminare con le persone, umile”.