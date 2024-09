Sport e solidarietà, un binomio che si rinnova nel nome di Nino Balducci, storico commentatore di Etv delle vicende del Como scomparso nel 2022.

Domani, è in programma la terza camminata non competitiva “Nino Balducci”. Partenza (alle 10) e arrivo in Largo Borgonovo, davanti allo Stadio Sinigaglia. Il percorso è di 6 chilometri e si snoda per le strade cittadine. Ad organizzare l’evento, insieme con la famiglia, lo storico gruppo di tifosi della formazione lariana.

Quota di iscrizione 10 euro (5 euro dai 3 ai 14 anni). L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto all’associazione “Quelli che con Luca O.N.L.U.S.” per lo studio e la cura della leucemia infantile.