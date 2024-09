40 interventi dei vigili del fuoco fino a metà pomeriggio a causa del forte vento. In particolare i pompieri hanno rimosso piante cadute a terra e altre finite su alcuni mezzi parcheggiati. E poi cartellonistica stradale sradicata, persiane e cornicioni da mettere in sicurezza e pali di pubblico servizio divelti. I comuni più colpiti sono stati Cassina Rizzardi, Cadorago, Villaguardia, Fino Mornasco, Lomazzo e Carbonate. Fortunatamente non si registrano feriti.

Un arbusto è caduto anche a Como in via Dante.