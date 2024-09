“Sono molto contento di aver segnato, perché da attaccante voglio sempre fare gol. Farlo davanti alla mia gente, con la squadra della mia città, è stata un’emozione grandissima. Tuttavia, sono anche amareggiato perché penso che meritavamo i 3 punti, che purtroppo non sono arrivati. Guardando il lato positivo, abbiamo fatto una grande prestazione.” Così Patrick Cutrone, attaccante comasco del Como 1907, dopo l’esordio casalingo nel campionato di serie A contro il Bologna.

Sui canali social della società si legge la soddisfazione per la rete di ieri ma anche l’amarezza per non essere riusciti a conquistare la prima vittoria stagionale.

Cutrone ieri ha segnato al 53º minuto il gol del raddoppio nella prima partita al Sinigaglia, dopo aver propiziato l’autogol che ha portato in vantaggio i lariani. Patrick ha parlato dell’importanza del sostegno del pubblico.

“Non vedevo l’ora di giocare questa partita per riscattarmi dopo Udine” aggiunge. Il riferimento è al rigore sbagliato nella gara contro l’Udinese in seguito al quale aveva ricevuto insulti e minacce sui social.

“Sento la fiducia della squadra e dei miei compagni, e quando hai questa fiducia, dai sempre il meglio di te”. Dice ancora riferendosi alla gara di ieri: “Giocare nel nostro stadio, davanti alla nostra gente, è come avere un uomo in più in campo. Oggi i tifosi ci hanno dato una grande mano. Anche nelle altre partite abbiamo fatto buone prestazioni, ma oggi l’effetto Sinigaglia si è sentito molto. È stata una spinta in più.”