Incidente sulla Novedratese a Carimate poco prima delle 18 tra auto e moto. Ancora da chiarire le cause dello schianto nel quale e rimasta gravemente ferita una donna di 47 anni portata in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità per consentire le operazioni di soccorso.