A partire da oggi la Medicina del Lavoro, Preventiva e Radioprotezione, attiva uno sportello di ascolto psicologico per i lavoratori di Asst Lariana. Lo sportello offrirà accoglienza e supporto a chi vive situazioni di disagio e difficoltà, non solo legate all’ambito lavorativo ma anche a quello personale. Il servizio, nel pieno rispetto della privacy, consiste in colloqui con uno psicologo, della durata di circa un’ora, a cui si potrà accedere scrivendo alla mail sportello.psicologico@asst-lariana.it,

“Migliorare il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, ottimizzare il clima aziendale sono azioni che contribuiscono anche a tutelare la salute e rafforzare un atteggiamento positivo – osserva la dottoressa Rossana Borchini, direttore della Medicina del Lavoro, Preventiva e Radioprotezione di Asst Lariana – Lo sportello di ascolto psicologico rientra nei percorsi di promozione della salute condivisi con la direzione, con l’obiettivo di fornire supporto ed assistenza a chi incontra difficoltà”.