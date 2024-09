Cantiere per il rifacimento dell’asfalto e possibili disagi per gli automobilisti a partire da domani quando inizieranno i lavori in via per Cernobbio. A partire dal 16 e fino al 28 settembre, infatti, è prevista la chiusura temporanea della circolazione veicolare dell’intera carreggiata in orario serale-notturno (20:30-06:30), secondo l’avanzare del cantiere. La fascia oraria prevede dei momenti di potenziale caos. In particolare tra le 6 e le 6.30 in un periodo in cui le scuole e le attività lavorative sono ripartite. Non è escluso qualche disagio pure alla sera.

La chiusura della strada costringerà gli automobilisti a deviare su altri percorsi. Per avvisare i cittadini dei lavori sono già stati posizionati da giorni i cartelli che indicano la chiusura nelle ore notturne della strada.

Prevista anche una serie di deviazioni per gli autobus urbani come precisato sul sito di Asf Autolinee.

Saranno quindi necessarie le seguenti modifiche al servizio.

Linee:

C 10 Como – Menaggio – Colico

C 20 Como – Argegno – Lanzo

C 25 Como – Argegno via Lago

Direzione Como: da Cernobbio sono deviate in via S. Pellico, via Asiago, via Brogeda, via Bellinzona poi percorso regolare. Effettua le fermate lungo il percorso deviato solo per la discesa.

Direzione Menaggio: da Villa Olmo è deviata in via Bellinzona, via Brogeda via Asiago, via S. Pellico poi percorso regolare.

Linea urbana 6

Da Ospedale S. Anna per Maslianico: da Villa Olmo è deviata per via Bellinzona, via Brogeda, via Asiago, via S. Pellico, quindi percorso regolare fino a Maslianico capolinea.

Da Maslianico per Ospedale S. Anna: da Maslianico capolinea segue il percorso normale fino a Cernobbio, poi è deviata per via S. Pellico, via Asiago, via Brogeda e via Bellinzona poi percorso regolare.

Linea urbana 11

Da Bassone per Sagnino: da villa Olmo percorre via Bellinzona, via Pio XI e poi raggiunge il capolinea seguendo il percorso della linea 7 urbana. Omette transito da Tavernola.

Da Sagnino per Bassone: da Tavernola via Tibaldi è deviata per via Asiago, via Brogeda Via Bellinzona poi percorso regolare.

Verranno soppresse temporaneamente le fermate nel tratto chiuso. Saranno effettuate a richiesta tutte le fermate presenti sul percorso deviato.