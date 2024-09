Gli agenti della squadra mobile di Como hanno arrestato questa mattina un 24enne somalo, irregolare, senza fissa dimora, destinatario di un ordine di carcerazione. Deve scontare una pena residua di cinque mesi di reclusione per una condanna per danneggiamento del mese di maggio del 2020. I poliziotti lo hanno rintracciato in largo don Roberto Malgesini, dove l’uomo stava bivaccando assieme ad altri connazionali.

I poliziotti lo hanno portato in questura e identificato. E’ emerso, oltre all’ordine di arresto, un ordine del questore di lasciare l’Italia che gli era stato notificato nel luglio scorso e che non aveva eseguito. E’ stato arrestato e portato al Bassone e denunciato per non aver rispettato il provvedimento del questore.