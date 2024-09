Matrimonio in Brianza per il ciclista professionista Lorenzo Fortunato e per l’erbese Veronica Pontiggia. Cerimonia e ricevimento sono stati a Villa Mattioli a Lesmo. Sono stati numerosi gli amici che hanno festeggiato la coppia compresi i colleghi di Lorenzo Stefano Oldani, Nicola Conci, Francesco Carollo e le fidanzate di altri corridori in questi giorni impegnati in competizioni e che quindi non potevano essere presenti.

Classe 1996, bolognese di origine, Fortunato da tempo è ormai comasco di adozione – il fidanzamento con Veronica risale a cinque anni fa – e si allena, quando è a Erba, sulle più note salite del territorio. Professionista dal 2019, vanta tra i suoi successi la tappa dello Zoncolan al Giro d’Italia del 2021. Nella “Corsa rosa” di quest’anno ha chiuso al 12° posto assoluto con i colori dell’Astana Qazaqstan Team; sempre nel 2024 ha conquistato la classifica riservata agli scalatori al Giro del Delfinato.