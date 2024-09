Contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, controlli della guardia di finanza potenziati nel fine settimana sul territorio lariano. Un comasco è stato denunciato perché trovato in possesso di 7 grammi di cocaina. Segnalati alla prefettura come consumatori invece altri tre comaschi che avevano quantitativi inferiori di droga. Uno di questi era alla guida dell’auto ed è scattato il ritiro della patente, come previsto dalle norme.

In Altolago, le fiamme gialle hanno effettuato il fermo amministrativo di un’auto perché l’uomo alla guida non aveva la patente.

Controlli dei finanzieri anche nelle attività commerciali. Le fiamme gialle hanno individuato otto lavoratori in nero e quattro irregolari. Per due locali è stata chiesta la sospensione dell’attività perché oltre il 10% del personale in servizio era irregolare. Complessivamente, da venerdì a domenica i finanzieri del comando provinciale di Como hanno controllato 150 autovetture e identificando 226 persone.