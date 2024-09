Sono 6.031 gli studenti della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). Le iscrizioni per la formazione accademica professionalizzante offerta in Ticino aumentano dell’8%.

Le domande di ammissione all’anno accademico 2024/2025 per i corsi di laurea proposti in Ticino sono 2.487 a fronte delle 2.304 registrate lo scorso anno nel medesimo periodo. “Fra le indicazioni positive che si possono trarre dalla lettura dei dati – si legge nel comunicato diffuso in queste ore – c’è il vivo interesse per i tre più recenti corsi di laurea inaugurati fra il 2019 e il 2024: il Bachelor in Leisure management fa segnare un +13% rispetto all’anno scorso, il Bachelor in Data Science and Artificial intelligence un +54%, mentre sono 23 le domande di ammissione presentate per il nuovo Master in Insegnamento dell’educazione fisica per il livello secondario I.”

Fra le aree disciplinari, segnano un incremento significativo delle iscrizioni gli indirizzi di studio legati alla sanità (+20%) e al design (+21%).

Qui i dati completi.