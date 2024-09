La Pallacanestro Cantù batte Verona dopo una partita combattuta e si aggiudica l’edizione 2024 del Trofeo degli Angeli. La sfida disputata a Seveso è terminata con il punteggio di 87-81.

“È stata una bella partita, vera e contro una squadra forte come Verona. Si è giocato ad alta intensità e siamo stati bravi per lunghi tratti, soprattutto nella ripresa quando si è dovuto fermare Piccoli e le rotazioni nelle guardie si sono accorciate. – ha commentato coach Nicola Brienza, tecnico dei brianzoli – Dobbiamo togliere qualche errore non necessario, qualche palla persa in meno e qualche situazione da gestire meglio in alcuni momenti. Abbiamo ancora un’altra settimana di preseason per lavorare e migliorare ancora – ha concluso il tecnico -per cercare di essere il più performanti possibili in Supercoppa”.