Rischio caos fino al 28 settembre per i lavori di asfaltatura di via per Cernobbio. Dalle 20.30 alle 6.30, tutti i giorni, fine settimana compreso, la strada è completamente chiusa al traffico per il cantiere e tutti i veicoli vengono deviati lungo percorsi alternativi.

Nonostante l’orario notturno del cantiere, la situazione viabilistica è comunque a rischio caos soprattutto nella prima ora di stop, quando il traffico è ancora sostenuto e all’alba, prima della riapertura, quando sono già numerosi i veicoli in transito, compresi i mezzi pubblici.

I lavori in via per Cernobbio, salvo imprevisti proseguiranno fino al 28 settembre. Per tutta la settimana, fino a domenica compresa, al cantiere di asfaltatura a Como si sommano anche i disagi causati dalle chiusure notturne sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso. Per interventi di ispezione e manutenzione in galleria, stop al traffico dalle 22 alle 6 nel tratto compreso tra Como Monte Olimpino e Chiasso, in direzione Chiasso. I veicoli vengono deviati verso la zona di via Bellinzona, dove già si riversano i mezzi che non possono utilizzare la via per Cernobbio. La doppia chiusura aumenta inevitabilmente il rischio di rallentamenti e disagi.

In tema di cantieri, a Como, situazione a rischio anche in via Varesina per un intervento di manutenzione di Acinque in un tratto di strada già abitualmente trafficato. I lavori hanno creato inevitabilmente ripercussioni sulla viabilità, in particolare nelle ore di punta.