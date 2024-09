Un’auto abbandonata in via Venturino, poi risultata rubata. E’ una delle ultime segnalazioni arrivate alla questura di Como attraverso l’App della polizia di Stato “YOU POL”. L’applicazione, gratuita e utilizzabile da tutti, è stata recentemente rinnovata ed è uno degli strumenti a disposizione dei cittadini per inviare segnalazioni, anche in forma anonima, con la possibilità di allegare video, audio, immagini e testo.

E’ il caso di ieri, quando due distinte segnalazioni hanno informato la polizia di Como della presenza di una Yaris in via Venturino. E’ intervenuto la volante e gli agenti hanno accertato che la vettura, di proprietà dell’Asst Lariana, era stata rubata nei primi giorni di settembre da un’officina. L’auto è stata analizzata dai poliziotti della scientifica, che hanno avviato le indagini per accertare elementi da approfondire che possano far ipotizzare un uso illecito del veicolo.

La polizia ricorda che la App permette all’operatore di aprire una chat sulla quale è possibile scambiare, in tempo reale, messaggi e file multimediali con l’utente. La nuova funzionalità di geolocalizzazione permette di individuare la provenienza della segnalazione. YouPol è sempre a disposizione, anche se la polizia di Stato ricorda che, per le segnalazioni più strutturate e per ogni richiesta di soccorso pubblico, l’utente dovrà sempre comporre il numero unico di emergenza.