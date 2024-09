Un ottantenne che stava passeggiando in una zona impervia a Corrido, in via Val Rezzo, è scivolato da una riva. Nella caduta, l’uomo ha riportato traumi e feriti. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno raggiunto e recuperato l’anziano, trasportandolo fino all’ambulanza della Croce Azzurra.

L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona ed Uniti.