Presentazione ufficiale alla Canottieri Lario per l’edizione 2024 del Giro di Lombardia. La “classica-monumento” è in programma sabato 12 ottobre con partenza da Bergamo e arrivo a Como. Nel finale i corridori passeranno dalla Colma di Sormano, salendo da Nesso, dal Ghisallo, affrontato da Asso e dall’ascesa conclusiva di San Fermo della Battaglia prima dell’arrivo in piazza Cavour. In totale saranno 252 chilometri e 4.900 metri di dislivello. Al via i grandi protagonisti del ciclismo, a partire dallo sloveno Tadej Pogacar, vincitore delle ultime tre edizioni, il suo connazionale Primoz Roglic e Remco Evenepoel, che con il Lombardia ha un conto aperto dopo la brutta caduta del 2020.

Alla conferenza stampa erano presenti il direttore di gara Stefano Allocchio, il sindaco di Como, Alessandro Rapinese e il campione di ciclismo Vincenzo Nibali, già due volte vincitore del “Lombardia in piazza Cavour. Con loro il project manager Lino Ferrari e Giorgia Gandossi, in rappresentanza della provincia di Bergamo.

“Questa è una corsa che mi ha sempre emozionato, averla vinta due volte mi riempie di orgoglio – ha spiegato Nibali – Il percorso di quest’anno mi piace molto, è duro e selettivo. E’ l’ultima Classica Monumento molti corridori arriveranno stanchi, ma allo stesso tempo saranno pronti a sparare l’ultima cartuccia. Mi piacerebbe vedere un bel duello tra Tadej Pogacar e Remco Evenepoel che, seguendo l’evoluzione della stagione, sono da considerare come i principali favoriti. Il punto che farà la differenza? Potrebbe essere la salita alla Colma di Sormano da Nesso”.