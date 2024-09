Un 29enne del Bangladesh, irregolare in Italia, è stato arrestato dalla polizia per resistenza. L’uomo si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta tra via Anzani e via Milano. Gli agenti, ricevuta la segnalazione, sono intervenuti per un controllo. Il 29enne ha iniziato a insultare gli agenti e sferrare calci, allontanandosi di corsa e rifugiandosi in un negozio di via Milano. Nel locale, pieno di clienti, ha continuato a insultare e minacciare i poliziotti, che lo hanno bloccato, portato in questura e arrestato per resistenza.