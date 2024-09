Stop ai treni tra Como e Mendrisio e collegamenti ferroviari tra Italia e Svizzera a rischio fino al sabato 21 settembre. La causa l’incidente ferroviario avvenuto ieri mattina quando un treno merci è deragliato in Canton Ticino, tra Mendrisio e Chiasso. Il treno senza passeggeri a bordo è uscito dai binari, senza causare fortunatamente feriti. Il traffico ferroviario è stato interrotto. Pesanti le ripercussioni sulla rete ferroviaria e soprattutto per i collegamenti tra Italia e Svizzera.

A subire le conseguenze maggiori le due linee transfrontaliere – Tilo S10 e S40 che collegano il capoluogo lariano con Mendrisio e altri territori elvetici Biasca, Bellinzona, Lugano e Chiasso. Sui social le Ferrovie Federali Svizzere informano che il traffico ferroviario sulla tratta Lugano-Chiasso resta interrotto tra Mendrisio e Chiasso a causa del deragliamento. “In seguito alla pianificazione del personale e del materiale i lavori di ripristino non saranno conclusi prima di sabato 21 settembre in serata”, si legge nella comunicazione e che i disagi interesseranno le linee ferroviarie S10 e S40, che, come detto, collegano Como con il territorio elvetico.

Disagi per i frontalieri comaschi che saranno costretti fino almeno al termine della settimana a trovare soluzioni alternative per spostarsi. I treni della linea S40 circoleranno esclusivamente tra le stazioni di Mendrisio e Varese mentre la circolazione resta garantita per i treni della linea S10, Chiasso – Como – Milano.