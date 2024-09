Cantiere dei giardini al Lago di Como. Questa mattina c’è stato un nuovo sopralluogo con Gianni Artuso, architetto e direttore dei lavori e la ditta che li ha presi in carico, per esaminare il polmone verde attorno allo stadio. Nei prossimi giorni verrà presentato al Comune di Como un nuovo disegno che andrà a modificare quello attuale.

Per allargare la metratura attorno allo stadio Sinigaglia, i cui lavori sono da poco terminati, verrà infatti sottratta una parte dei giardini da riqualificare che inizialmente era stata dedicata al fitness con un percorso vita per gli amanti dello sport. “Per motivi di sicurezza legati alla Serie A, sulla base delle decisioni arrivate dalla Questura di Como parte dell’area tra i giardini e lo stadio non verrà riqualificata. Il progetto originale è dunque cambiato e a breve presenteremo una variante al Comune di Como”, aveva dichiarato pochi giorni fa Gianni Artuso. La priorità diventa dunque la sicurezza con la possibilità di installare le barriere mobili a tutela dell’ordine pubblico durante i match casalinghi del Como.

Rimane invece come già da programma iniziale il nuovo edificio polifunzionale dotato di un piccolo bar, una biblioteca che ospiterà la storia dei giardini a lago e del Tempio Voltiano oltre a uno showroom che potrebbe essere utilizzato per diverse funzioni tra cui anche quella di infopoint. Per restituire ai cittadini un luogo consono della posizione in cui si trovano, nel cuore della città e di fronte al lago, bisognerà attendere presumibilmente il prossimo febbraio.