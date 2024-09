Sì al presidio fisso della guardia costiera sul Lago di Como. Questa mattina l’incontro a Menaggio tra l’amministrazione comunale, la Provincia di Como e la Guardia Costiera. “Sia il ministero che la stessa guardia costiera hanno espresso la volontà di rendere fisso il presidio”, ha spiegato Fiorenzo Bongiasca, presidente della Provincia di Como.

Sul tavolo le possibili alternative per la realizzazione di una nuova sede che ospiterà i militari che opereranno sul Lario. “Abbiamo individuato una possibile sede a Menaggio con alloggi anche per i militari in servizio”, continua Bongiasca. “Nei prossimi giorni saranno effettuati dei sopralluoghi per verificare l’idoneità dei luoghi scelti”. La volontà inoltre è quella di aumentare il numero di militari in servizio con base a Menaggio.

Intanto nelle scorse ore è stato prolungato il servizio della guardia costiera fino al termine di dicembre. L’attività – è noto – è iniziata, in via sperimentale, lo scorso 15 giugno con base a Menaggio. Alla luce dei risultati ottenuti nel periodo estivo e della disponibilità dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi minori e la richiesta formulata dalla Direzione Marittima, è stato firmato il decreto che mantiene attivo il 1°Nucleo Mezzi Navali della Guardia Costiera con sede, appunto, a Menaggio, fino al 31 dicembre. Nei prossimi mesi proseguirà, quindi, anche il coordinamento delle attività di soccorso gestite dalla Sala operativa in sinergia con le altre forze come definito nel protocollo firmato lo scorso 8 agosto.

In tre mesi sul Lago di Como si contano 143 persone soccorse, 43 mezzi navali assistiti e 2.288 controlli di sicurezza effettuati.