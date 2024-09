La guarda di finanza di Menaggio ha scoperto un marocchino irregolare in Italia e con un ordine di espulsione del febbraio 2023. I finanzieri erano impegnati nei controlli per contrastare il lavoro nero. Il ragazzo stava lavorando dietro il bancone di un ristorante di Sorico e quando ha visto gli agenti ha cercato di allontanarsi confondendosi tra i clienti. Fermato e identificato è stato poi denunciato per le violazioni delle norme sull’immigrazione ed è stato avviato l’iter di espulsione, mentre il titolare del ristorante è stato denunciato per aver impiegato un lavoratore irregolare. Dai controlli effettuati è emerso inoltre che era stato denunciato per minacce e lesioni personali.