Bellinzona, al vi gli interventi per la realizzazione del nuovo collegamento ciclopedonale e per la sistemazione del ponte sul fiume Ticino.

Il Dipartimento del territorio comunica che dalla serata di mercoledì 25 settembre fino a giovedì mattina alle 6 e da giovedì sera fino a venerdì 27 ottobre via Stradonino sarà chiusa completamente al traffico nel tratto tra l’incrocio con via Cantonale a Gudo e il campo di calcio, per completare i lavori di posa dei nuovi giunti del ponte sul fiume Ticino.