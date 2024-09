Aveva in auto un dissuasore elettrico e un coltello lungo 18 centimetri. E’ quanto è stato scoperto dai carabinieri di Cantù durante un controllo la scorse notte attorno alle 2 ad un’auto che si aggirava in modo sospetto per le vie dei centro. Alla guida un 21enne di Cermenate, già noto alle forze dell’ordine. Gli accertamenti hanno permesso di trovare coltello e dissuasore. Il giovane è stato denunciato per porto abusivo di armi.