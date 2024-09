Ruba in un negozio di articoli per l’igiene della persona e della casa a Cermenate. Denunciato. In base a quanto ricostruito fino ad ora ieri un 32enne residente in paese – già noto alla giustizia – ha raggiunto in bicicletta il punto vendita, è entrato e ha prelevato un profumo da 50 euro dagli scaffali e lo ha nascosto per poi uscire senza pagare. Mentre usciva è però suonata la barriera dell’antitaccheggio. Il 32enne è poi scappato abbandonando la bici con la quale era arrivato. Una volta visionati i filmati della videosorveglianza i carabinieri, che nel frattempo erano arrivati nel negozio, lo hanno riconosciuto, rintracciato e denunciato per furto aggravato.