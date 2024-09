Frana di Civiglio: variazione di bilancio urgente da parte della giunta di Como per stanziare i 300mila euro che serviranno a coprire la progettazione e le opere con l’obiettivo di accelerare i tempi per la riapertura della strada. L’amministrazione aveva emesso un’ordinanza a giugno scorso nella quale si imponeva alla proprietà dell’area l’avvio della progettazione degli interventi di messa in sicurezza entro 45 giorni insieme con il cronoprogramma delle attività. “Acclarato che il privato non ha adempiuto ci muoviamo noi anticipando la somma e i lavori – spiega il sindaco Alessandro Rapinese – vogliamo recuperare il tempo perso dalla proprietà”.

“La richiesta di variazione di bilancio si rende urgente e necessaria per poter eseguire i lavori di messa in sicurezza dell’area che versa in condizioni di criticità”, si legge nella delibera pubblicata.



“Sappiamo che non adempiere ad un’ordinanza comporta non solo la restituzione della somma (scorporata degli interventi che spettano al Comune) ma anche responsabilità più gravi” conclude Rapinese.

La deliberazione è immediatamente eseguibile, ma restano ancora da chiarire i tempi.

La frana – a causa delle abbondanti precipitazioni – si era staccata il 15 maggio scorso. Da allora i residenti della frazione alta di Como fanno i conti con i disagi viabilistici. Con la chiusura di un tratto di via Dei Patrioti i tempi di percorrenza si sono inevitabilmente allungati e con la ripartenza delle scuole la situazione in questi giorni è ancora più complicata.