Incidente nel pomeriggio, poco prima delle 16, a Lasnigo in via Giuseppe Fioroni. Il 69enne che era alla guida, subito apparso in condizioni critiche, è morto durante il trasporto all’ospedale di Lecco.



In base alle prime informazioni sembra che abbia fatto tutto da solo probabilmente in seguito ad un malore. Non risulterebbero, infatti, altri mezzi coinvolti.

L’auto sulla quale viaggiava è uscita di strada finendo contro un cancello. L’uomo è stato soccorso in arresto cardiocircolatorio. Sul luogo dello schianto sono arrivate ambulanza, automedica e in volo si è alzato l’elicottero del 118 per il trasferimento al presidio di Lecco, ma è morto nel tragitto.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione dell’accaduto.