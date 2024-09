Prenderà avvio domani dal Vicariato di Rebbio la seconda fase della visita pastorale del vescovo, cardinale Oscar Cantoni, ai Vicariati della diocesi.

«Sono otto i Vicariati che, nella prima parte del 2024, hanno accolto la visita del Vescovo». A ricordarlo è monsignor Alberto Pini, vicario episcopale per la pastorale e delegato per la Visita.

Il Vicariato di Rebbio

Il Vicariato di Rebbio conta oltre 28mila abitanti in sette parrocchie (Albate, Muggiò, Breccia, Prestino, Rebbio, Camerlata-Santa Brigida, Camerlata-Sant’Antonio), sei delle quali sono riunite in comunità pastorali. I sacerdoti sono 8, più i religiosi delle congregazioni presenti: i padri Comboniani, i Frati minori conventuali e i padri Somaschi. Sul territorio ci sono anche tre congregazioni religiose femminili (due delle quali responsabili di storici istituti scolastici paritari di Como): le Suore dell’Assunzione a San Carpoforo, le suore Figlie di Gesù a Santa Chiara e, a Camerlata-Sant’Antonio, le suore Figlie di Santa Maria di Leuca, la cui fondatrice, madre Elisa Martinez, è stata beatificata lo scorso anno. Quello di Rebbio è anche il vicariato in cui ha sede il Seminario diocesano. È una realtà dinamica, multiculturale e, allo stesso tempo, complessa (sul territorio si trova anche la Casa Circondariale del Bassone).

Il programma della tre giorni

«Ci siamo preparati alla Visita pastorale con un cammino bello, stimolante e condiviso – dice il vicario foraneo don Rossano Quercini». Venerdì mattina, al Convento dei Frati, a Sant’Antonio, «come clero del Vicariato – aggiunge – avremo l’incontro con il Vescovo. Poi, nel pomeriggio, la visita al “Centro Disabili Città di Como” di via del Doss, che abbiamo scelto come luogo-segno di misericordia del nostro territorio». Dopo la cena in Oratorio a Rebbio, alle 19.00, l’apertura ufficiale della Visita pastorale «si terrà ad Albate, con la celebrazione delle 20.45». Il giorno successivo, sabato 21 settembre, al Teatro Cristallo di Breccia, dalle 9.30 del mattino, «l’assemblea, con la presentazione al Vescovo della nostra relazione sul Vicariato». La visita proseguirà, nel pomeriggio di sabato, alla Casa dei padri Comboniani con l’incontro con le comunità religiose; più tardi, dalle 19.00, a Muggiò, ci sarà la serata con i giovani. «Domenica 22 settembre, nel pomeriggio, alle 16.00, nella chiesa di Camerlata-Santa Brigida, la Messa di chiusura della Visita», conclude don Rossano.