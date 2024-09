Gran Premio dei Sei Laghi – Trofeo Villa d’Este, al via la gara di regolarità di idrovolanti organizzata dall’Aero Club di Como. Una manifestazione nata nel 1913 che torna nel 2024 con una veste rinnovata e con l’intenzione di proporsi a tutto il pubblico, non soltanto agli appassionati.

Una competizione basata su precisione e rispetto dei tempi, su un tracciato che verrà disegnato nei cieli lariani. La manifestazione è valida per il campionato tricolore della specialità volo-motore e sarà utile come selezione per i Mondiali 2025, che si svolgeranno proprio in Italia, a Ferrara.

Diciotto gli equipaggi iscritti in gara domani, sabato 21 settembre, 36 piloti di cui 5 donne con 12 partecipanti che arriveranno nel Comasco dall’estero. Nell’hangar, che sarà la base della gara, ci sarà un Aero Village, aperto a tutti, che consentirà di seguire dal vivo la competizione, con uno speaker che ne spiegherà ogni passaggio. Non mancheranno anche momenti musicali in attesa di decolli e atterraggi degli idrovolanti.

Infine ieri il presidente di Aero Club Como, Enrico Guggiari, ha accolto Sergio Gaddi, Consigliere regionale di Forza Italia e Vicepresidente della VII Commissione permanente cultura, ricerca e innovazione, sport e comunicazione, insieme a Üner Beköz, Direttore Generale della Facoltà Aerospaziale e membro del Consiglio Superiore dell’Università turca di Antalya, arrivato in Italia per favorire collaborazioni a livello sportivo, culturale, turistico tra le due Regioni.