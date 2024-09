Penne, matite, articoli di cancelleria e giocattoli potenzialmente pericolosi. Complessivamente, quasi 53mila articoli sequestrati dalla guardia di finanza in tre distinte operazioni a Erba, Cantù e Como. In un negozio di Erba, le fiamme gialle hanno scoperto 18.600 prodotti di cancelleria privi delle indicazioni minime di sicurezza, in particolare per i prodotti destinati ai bambini sotto i 14 anni.

Maxi sequestro anche a Cantù. Scoperti 35.000 articoli non a norma. Il commerciante, tra i giocattoli avrebbe venduto anche pallini per pistola soft-air destinati, per motivi di sicurezza, esclusivamente a ragazzi di età superiore ai 16 anni. A Como infine, sequestrati 3mila prodotti a un venditore ambulante, compresi pennarelli e matite colorate potenzialmente pericolosi per i più piccoli.

La vendita di prodotti senza l’etichetta con le indicazioni minime sulla provenienza e composizione degli oggetti comporta sanzioni da 516 a quasi 26.000 euro. La violazione della norma specifica che tutela i bambini di età inferiore a 14 anni invece prevede multe da 1.500 a 10mila euro.