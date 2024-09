Lunedì alle 20.45 il Como scende in campo a Bergamo contro l’Atalanta. Il derby lombardo chiuderà la quinta giornata di serie A. Ieri sono già state giocate due partite. L’Empoli ha vinto per 2-0 a Cagliari, il Torino per 3-2 a Verona.

Sul fronte degli azzurri, l’attesa è per la conferenza stampa di questo pomeriggio di mister Cesc Fabregas, occasione in cui sarà fatto il punto sui giocatori disponibili per la trasferta a Bergamo. Da valutare, in particolare, le condizioni dei difensori Dossena (che dovrebbe recuperare dopo l’infortunio rimediato contro il Bologna) e Barba.