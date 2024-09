I cieli lariani sono stati teatro, nella giornata di oggi, dal Gran Premio dei Sei Laghi, la gara di regolarità di idrovolanti organizzata dall’Aero Club di Como. Una manifestazione che è stata proposta al pubblico con una veste rinnovata.

Nelle prossime ore si conoscerà la classifica definitiva, che non è di semplice compilazione.

La competizione era basata su precisione, rispetto dei tempi e quote di percorrenza dei velivoli su tracciati disegnati pco prima della partenza. Per avere la graduatoria è quindi necessario scaricare tutti i dati e confrontarli.

La manifestazione era valida per il campionato tricolore della specialità volo-motore. Diciotto gli equipaggi iscritti, con numerosi concorrenti giunti dall’estero.

Nell’hangar, che era la base della gara, è stato allestito un Aero Village, aperto a tutti, che ha consentito di seguire dal vivo la competizione. Una iniziativa degli organizzatori che è stata apprezzata anche dai non appassionati e dalle persone incuriosite da questo tipo di prove.

Sono stati previsti anche momenti musicali in attesa di decolli e atterraggi degli idrovolanti ed è stato allestito un punto per i collezionisti di francobolli, con un annullo postale speciale e una serie di cartoline.